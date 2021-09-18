將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【創業ideas】榮華花鞋靠「守住傳統」 增設不同鞋種吸年輕客

繡花鞋這種富傳統性的日常生活用品，既懷舊又實用，但售價難以跟一般膠鞋競爭。守業同時要創業，引入童裝卡通繡花鞋、膠鞋，不是不夠「專」，反而能夠在租金高企的旺角，為繡花鞋銷售保留一點空間。

創業ideas
今日 09:00
詳情
×

【創業ideas】榮華花鞋靠「守住傳統」 增設不同鞋種吸年輕客

繡花鞋這種富傳統性的日常生活用品，既懷舊又實用，但售價難以跟一般膠鞋競爭。守業同時要創業，引入童裝卡通繡花鞋、膠鞋，不是不夠「專」，反而能夠在租金高企的旺角，為繡花鞋銷售保留一點空間。

播放中
4:11
【創業ideas】榮華花鞋靠「守住傳統」 增設不同鞋種吸年輕客
創業ideas
今日 09:00
【創業ideas】榮華花鞋靠「守住傳統」 增設不同鞋種吸年輕客
3:27
【創業ideas】堅強母親為自閉囡開餐廳 訓練殘疾「朋友仔」自立
創業ideas
今日 09:00
【創業ideas】堅強母親為自閉囡開餐廳 訓練殘疾「朋友仔」自立
4:55
【創業ideas】Farm to Table 由養雞至煮食一條龍包辦 小店連奪米芝蓮
創業ideas
09:00 2021/09/11
【創業ideas】Farm to Table 由養雞至煮食一條龍包辦 小店連奪米芝蓮
2:53
【創業ideas】上課不再沉悶　港企創AR互動地板教學
創業ideas
07:00 2021/09/04
【創業ideas】上課不再沉悶　港企創AR互動地板教學
2:43
【創業ideas】80後IT男尋創業的意義：賺錢不是主要目的
創業ideas
09:00 2021/08/28
【創業ideas】80後IT男尋創業的意義：賺錢不是主要目的
3:26
【創業ideas】堅信香港人撐香港人 80後健身教練：自設廠房賣香港製造雞胸
創業ideas
09:00 2021/08/21
【創業ideas】堅信香港人撐香港人 80後健身教練：自設廠房賣香港製造雞胸
2:55
【創業ideas】傳統手藝變出自己事業　梭織工作坊幫到城市人
創業ideas
09:00 2021/08/14
【創業ideas】傳統手藝變出自己事業　梭織工作坊幫到城市人
3:58
【創業ideas】80後港青推親民意菜　連續三年獲米芝蓮推介
創業ideas
09:00 2021/08/07
【創業ideas】80後港青推親民意菜　連續三年獲米芝蓮推介
3:18
【創業ideas】80後推AI選股系統　助散戶長短綫全方位分析潛力股
創業ideas
09:00 2021/07/31
【創業ideas】80後推AI選股系統　助散戶長短綫全方位分析潛力股
2:51
【創業ideas】相親44次終成功　「毒男」創配對公司籲主動爭幸福
創業ideas
09:00 2021/07/24
【創業ideas】相親44次終成功　「毒男」創配對公司籲主動爭幸福
2:16
【創業ideas】港人創虛擬跑平台　獎牌竟成賺錢關鍵？
創業ideas
09:00 2021/07/17
【創業ideas】港人創虛擬跑平台　獎牌竟成賺錢關鍵？
1:49
【創業ideas】創業VS置業　創業教練：搵到第一桶金才買樓
創業ideas
07:00 2021/07/10
【創業ideas】創業VS置業　創業教練：搵到第一桶金才買樓
2:25
【創業ideas】初創投資者：揀蟀要睇3大特質
創業ideas
09:00 2021/07/03
【創業ideas】初創投資者：揀蟀要睇3大特質
2:46
【創業ideas】為肥新娘訂造婚紗晚裝　「婚紗肥媽」：每人都可以靚！
創業ideas
09:00 2021/06/26
【創業ideas】為肥新娘訂造婚紗晚裝　「婚紗肥媽」：每人都可以靚！
2:25
【創業ideas】港媽開意式雪糕店 創白兔糖、好立克味賣童年回憶
創業ideas
09:00 2021/06/19
【創業ideas】港媽開意式雪糕店 創白兔糖、好立克味賣童年回憶
2:33
【創業ideas】IT爸創STEM學校　教學以樂趣行先
創業ideas
09:00 2021/06/12
【創業ideas】IT爸創STEM學校　教學以樂趣行先
2:28
【創業ideas】摩登中醫師開茶飲店　如何靠網絡開拓市場？
創業ideas
09:00 2021/06/05
【創業ideas】摩登中醫師開茶飲店　如何靠網絡開拓市場？
2:04
【創業ideas】創業第一步！讓人認識你的專業
創業ideas
09:00 2021/05/29
【創業ideas】創業第一步！讓人認識你的專業
3:00
【創業ideas】80後女生創首飾品牌 如何由零收入到月入百萬元？
創業ideas
09:00 2021/05/22
【創業ideas】80後女生創首飾品牌 如何由零收入到月入百萬元？
2:15
【創業ideas】做代購要成功　點止開FB Page咁簡單！
創業ideas
09:00 2021/05/15
【創業ideas】做代購要成功　點止開FB Page咁簡單！