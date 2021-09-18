繡花鞋這種富傳統性的日常生活用品，既懷舊又實用，但售價難以跟一般膠鞋競爭。守業同時要創業，引入童裝卡通繡花鞋、膠鞋，不是不夠「專」，反而能夠在租金高企的旺角，為繡花鞋銷售保留一點空間。
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繡花鞋這種富傳統性的日常生活用品，既懷舊又實用，但售價難以跟一般膠鞋競爭。守業同時要創業，引入童裝卡通繡花鞋、膠鞋，不是不夠「專」，反而能夠在租金高企的旺角，為繡花鞋銷售保留一點空間。
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【創業ideas】榮華花鞋靠「守住傳統」 增設不同鞋種吸年輕客
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