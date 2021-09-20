【地產站Weekly Talk】下期有咩焦點新居屋推？難得一見維港景「荀盤」有望登場？

地產站Weekly Talk

香港樓價貴，所以新居屋單位十分「搶手」，去年推出的4個新居屋已經全數售罄。綜合市場分析，下一期較大機會推售的新居屋分布東涌、沙田、北角、土瓜灣及將軍澳，當中較焦點項目非北角及東涌居屋莫屬。其中北角渣華道的新居屋位處市區靚地，究竟項目有何優勢？目前區內二手平均造價為多少？準買家可以多少折讓購入海景單位？還有哪個項目有機會享有海景？想了解更多，及掌握樓市脈搏，千萬不要錯過每周一播映的《地產站Weekly Talk》。