萊坊高級董事及商舖部主管麥海倫認為，明年本港與全球通關步伐仍緩慢，訪港旅客數字料不高，零售銷售數字將平穩。租金方面，受惠於餐飲業擴充，可作餐飲的商舖租金按年可望錄升幅。
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萊坊高級董事及商舖部主管麥海倫認為，明年本港與全球通關步伐仍緩慢，訪港旅客數字料不高，零售銷售數字將平穩。租金方面，受惠於餐飲業擴充，可作餐飲的商舖租金按年可望錄升幅。
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【地產投資人語】萊坊麥海倫︰餐飲業活躍 旺區大舖租金可回升
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