今屆東京奧運香港劍擊隊歷史性奪得金牌，吸引家長爭相送仔女學劍擊。究竟小朋友應該幾多歲開始學劍？花劍、重劍、佩劍有何分別？有沒有考級或證書？TOPick邀請了「重劍一姐」江旻憓師弟、現為劍樂會教練的潘啟源為家長逐一解答。
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今屆東京奧運香港劍擊隊歷史性奪得金牌，吸引家長爭相送仔女學劍擊。究竟小朋友應該幾多歲開始學劍？花劍、重劍、佩劍有何分別？有沒有考級或證書？TOPick邀請了「重劍一姐」江旻憓師弟、現為劍樂會教練的潘啟源為家長逐一解答。
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TOPick【#培育體壇Band1子女】免費分享會(第二集)：與江旻憓師弟 前香港青年重劍隊代表 潘啟源Live Chat
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