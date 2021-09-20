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【TOPick診症室】眼藥水、隱形眼鏡如何減慢兒童近視加深？　眼科醫生建議3招防近視

中大眼科早前的研究發現，在疫情下小朋友每年的近視度數增加近80度。中大眼科及視覺科學學系副教授任卓昇表示，近視除了會影響到視力外，還有機會引起不同的眼疾。不過，原來有治療方法可以減慢兒童近視加深，任教授建議家長慢慢幫助小朋友改善生活習慣。

TOPick診症室
今日 22:00
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【TOPick診症室】眼藥水、隱形眼鏡如何減慢兒童近視加深？　眼科醫生建議3招防近視

中大眼科早前的研究發現，在疫情下小朋友每年的近視度數增加近80度。中大眼科及視覺科學學系副教授任卓昇表示，近視除了會影響到視力外，還有機會引起不同的眼疾。不過，原來有治療方法可以減慢兒童近視加深，任教授建議家長慢慢幫助小朋友改善生活習慣。

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【TOPick診症室】眼藥水、隱形眼鏡如何減慢兒童近視加深？　眼科醫生建議3招防近視
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