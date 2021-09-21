【「你」想裝修】工人房改子母房仲有前後門出入！ 土瓜灣524呎舊樓牆身嚴重傾斜40萬改造3房單位兼翻新廚廁夠划算

「你」想裝修

2005年落成的單位，交樓標準未必與現在相同！設計師Lawrence Chan為土瓜灣興基豪園524呎三房單位，解決牆身嚴重傾斜問題、重整間隔並翻新廚廁，埋單計只須$40萬相對划算。最特別的子母房設計，更結合無敵工人房，配合以傢俬隱藏的橫樑，凸顯唯美哲學。