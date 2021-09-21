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【ET財經熱點1分鐘】老牌龍島望做香港第一 傳承創新成功戰中秋

在香港有逾40年歷史的龍島於2019年被收購，新管理層用一年時間將品牌重新定位和包裝，以傳承創新為理念，發展屬於香港本土的朱古力品牌。
相關文章：http：//https：//inews.hket.com/article/3063842

ET財經熱點1分鐘
今日 10:30
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【ET財經熱點1分鐘】老牌龍島望做香港第一 傳承創新成功戰中秋

在香港有逾40年歷史的龍島於2019年被收購，新管理層用一年時間將品牌重新定位和包裝，以傳承創新為理念，發展屬於香港本土的朱古力品牌。
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【ET財經熱點1分鐘】老牌龍島望做香港第一 傳承創新成功戰中秋
ET財經熱點1分鐘
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【ET財經熱點1分鐘】本港地產發展恐受阻 被中央告知「規則已變」
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