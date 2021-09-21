在香港有逾40年歷史的龍島於2019年被收購，新管理層用一年時間將品牌重新定位和包裝，以傳承創新為理念，發展屬於香港本土的朱古力品牌。
相關文章：http：//https：//inews.hket.com/article/3063842
×
直播中
在香港有逾40年歷史的龍島於2019年被收購，新管理層用一年時間將品牌重新定位和包裝，以傳承創新為理念，發展屬於香港本土的朱古力品牌。
相關文章：http：//https：//inews.hket.com/article/3063842
今日 10:30
×
在香港有逾40年歷史的龍島於2019年被收購，新管理層用一年時間將品牌重新定位和包裝，以傳承創新為理念，發展屬於香港本土的朱古力品牌。
【ET財經熱點1分鐘】老牌龍島望做香港第一 傳承創新成功戰中秋
在香港有逾40年歷史的龍島於2019年被收購，新管理層用一年時間將品牌重新定位和包裝，以傳承創新為理念，發展屬於香港本土的朱古力品牌。
1:33
15:00 2021/09/20
1:28
15:00 2021/09/17
1:55
18:42 2021/09/16
1:59
19:34 2021/09/15
1:58
15:00 2021/09/14
2:50
10:00 2021/09/13
1:38
15:00 2021/09/10
1:46
15:00 2021/09/09
1:38
15:00 2021/09/08
1:33
15:00 2021/09/07
1:39
15:00 2021/09/06
1:42
15:00 2021/09/03
1:25
15:00 2021/09/02
1:47
15:00 2021/09/01
1:44
15:00 2021/08/31
1:20
15:00 2021/08/27
1:29
15:00 2021/08/26
1:17
15:00 2021/08/25
1:28
15:00 2021/08/24