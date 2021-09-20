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【ET財智Talk】央行部署收水加息　邊隻外幣最值博？陳健豪為你分析下半年外滙走勢

美國通脹放緩，市場對美聯儲局緊縮貨幣政策的預期有所延後，但美滙指數仍然企穩，下半年美元走勢如何？疫後經濟復甦下，各央行的貨幣政策會否有所改變？英國通脹壓力加重的情況下，市場對央行加息預期升溫，對英鎊會否有支持？《ET財智TALK》請來資深外滙評論員陳健豪，為你分析下半年外滙走勢，以及其心水之選。

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【ET財智Talk】央行部署收水加息　邊隻外幣最值博？陳健豪為你分析下半年外滙走勢

美國通脹放緩，市場對美聯儲局緊縮貨幣政策的預期有所延後，但美滙指數仍然企穩，下半年美元走勢如何？疫後經濟復甦下，各央行的貨幣政策會否有所改變？英國通脹壓力加重的情況下，市場對央行加息預期升溫，對英鎊會否有支持？《ET財智TALK》請來資深外滙評論員陳健豪，為你分析下半年外滙走勢，以及其心水之選。

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