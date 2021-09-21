【活得健康啲】5歲女童單邊乳房脹痛揭性早熟　家中常用塑膠器皿香薰精油

活得健康啲

性早熟是不少家長關心的議題，女童在8歲、男童在9歲之前，出現任何第二性徵發育表徵，都有機會是性早熟。有研究曾指出，性早熟患者未來患上乳癌、子宮增生機率會比常人高。本港兒科專科醫生徐梓筠受訪表示，性早熟成因眾多，過去曾有一名5歲女童因單邊乳房漲痛求醫，經多番檢查顯示身體狀況正常，後來才發現可能是受環境因素影響。

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