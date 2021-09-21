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【財金投資名家講座】寫字樓、商舖何時見底？ 施永青分析投資車位風險及機遇

疫情下改變傳統工作模式，在家工作成為不少企業的新工作模式，導致市場對寫字樓需求大減，寫字樓租金何時見底？會否有反彈的空間？與此同時，零售業在疫情中受重創，商舖舖價及租金大幅下跌，隨着經濟復甦及憧憬兩地通關，商舖是否有值博的空間？在需求熾熱的情況下，投資車位又有哪些因素要注意？中原地產創辦人施永青為你分析寫字樓、商舖、車位未來走勢。

財金投資名家講座
今日 16:50
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【財金投資名家講座】寫字樓、商舖何時見底？ 施永青分析投資車位風險及機遇

疫情下改變傳統工作模式，在家工作成為不少企業的新工作模式，導致市場對寫字樓需求大減，寫字樓租金何時見底？會否有反彈的空間？與此同時，零售業在疫情中受重創，商舖舖價及租金大幅下跌，隨着經濟復甦及憧憬兩地通關，商舖是否有值博的空間？在需求熾熱的情況下，投資車位又有哪些因素要注意？中原地產創辦人施永青為你分析寫字樓、商舖、車位未來走勢。

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