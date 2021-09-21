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【潛力股精選】孫運喜：上石化（00338）

中秋之日，《iMoney》主編孫運喜為投資者推介兩隻潛力股。第二隻為上石化（00338），指其表現跑贏大市，「破腳穿頭」走勢佳。上石化今日收報2.01元，以每手買賣單位2000股計，每手入場費約4,020元。想知買賣策略，立即點擊收看／收聽。

#港股 #恒生指數 #股票推介 #石油化工股 #上石化338 #香港經濟日報 #ET講股通 #孫運喜

重溫《ET講股通》足本版：https://video.hket.com/video/3064490

潛力股精選
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【潛力股精選】孫運喜：上石化（00338）

中秋之日，《iMoney》主編孫運喜為投資者推介兩隻潛力股。第二隻為上石化（00338），指其表現跑贏大市，「破腳穿頭」走勢佳。上石化今日收報2.01元，以每手買賣單位2000股計，每手入場費約4,020元。想知買賣策略，立即點擊收看／收聽。

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