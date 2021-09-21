【潛力股精選】孫運喜：上石化（00338）

潛力股精選

中秋之日，《iMoney》主編孫運喜為投資者推介兩隻潛力股。第二隻為上石化（00338），指其表現跑贏大市，「破腳穿頭」走勢佳。上石化今日收報2.01元，以每手買賣單位2000股計，每手入場費約4,020元。想知買賣策略，立即點擊收看／收聽。

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