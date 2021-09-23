【Hello！校長】童年住板間房捱窮立志投身教育　救恩校長關懷弱勢身教3孩同理心

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童年居於板間房、窮到無餸食飯，但父母的愛卻令他心靈富足地成長，其後投身教育界，更成為3孩之父，把愛延續下去。救恩學校（小學部）去年新上任的歐偉民校長，從父母身上學會如何做好父親和師長，教出具同理心、自律的孩子，大女於去年成為IB44分榜眼，赴英修讀心理學，盼將來為弱勢社群出一分力。

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