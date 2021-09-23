童年居於板間房、窮到無餸食飯，但父母的愛卻令他心靈富足地成長，其後投身教育界，更成為3孩之父，把愛延續下去。救恩學校（小學部）去年新上任的歐偉民校長，從父母身上學會如何做好父親和師長，教出具同理心、自律的孩子，大女於去年成為IB44分榜眼，赴英修讀心理學，盼將來為弱勢社群出一分力。
×
直播中
童年居於板間房、窮到無餸食飯，但父母的愛卻令他心靈富足地成長，其後投身教育界，更成為3孩之父，把愛延續下去。救恩學校（小學部）去年新上任的歐偉民校長，從父母身上學會如何做好父親和師長，教出具同理心、自律的孩子，大女於去年成為IB44分榜眼，赴英修讀心理學，盼將來為弱勢社群出一分力。
今日 10:00
×
【Hello！校長】童年住板間房捱窮立志投身教育 救恩校長關懷弱勢身教3孩同理心
4:37
17:07 2021/09/21
5:29
10:00 2021/09/17
3:55
10:00 2021/09/16
3:45
18:03 2021/09/15
2:32
18:25 2021/09/10
3:09
10:00 2021/09/10
5:21
22:00 2021/09/04
3:42
14:28 2021/09/03
1:12
15:50 2021/09/01
2:40
12:15 2021/08/31
2:59
18:55 2021/08/30
8:25
16:56 2021/08/27
10:07
17:58 2021/08/22
2:15
00:00 2021/08/20
3:32
11:24 2021/08/19
1:21
21:20 2021/08/18