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【TOPick柴犬追星】MIRROR正副隊長年月累積兄弟情　Lokman+AK互相補位為成員把關

於7、8月間，MIRROR成員分別推出新歌，當中第7首兩為MIRROR正副隊長楊樂文（Lokman）與江𤒹生（Anson Kong）聯手合作的《虎道門》。Lokman與AK兩個Man Power十足的MIRROR成員在MV中化身暴走族，將型格火爆一面推向極致。

MIRROR正副隊長Lokman與AK首度合作，在MV中換上日本暴走族的裝束，唱著二人親自為Rap部份填的歌詞，邊唱邊跳幹勁十足的舞蹈，看得樂迷熱血沸騰。講到今次的合作，原來是由AK誠邀Lokman加入而促成。

即看：https://topick.hket.com/article/3065104/

TOPick柴犬追星
今日 22:00
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【TOPick柴犬追星】MIRROR正副隊長年月累積兄弟情　Lokman+AK互相補位為成員把關

於7、8月間，MIRROR成員分別推出新歌，當中第7首兩為MIRROR正副隊長楊樂文（Lokman）與江𤒹生（Anson Kong）聯手合作的《虎道門》。Lokman與AK兩個Man Power十足的MIRROR成員在MV中化身暴走族，將型格火爆一面推向極致。

MIRROR正副隊長Lokman與AK首度合作，在MV中換上日本暴走族的裝束，唱著二人親自為Rap部份填的歌詞，邊唱邊跳幹勁十足的舞蹈，看得樂迷熱血沸騰。講到今次的合作，原來是由AK誠邀Lokman加入而促成。

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