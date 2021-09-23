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友邦1299股價走弱　短綫宜先沽？

散戶愛股之一友邦 （01299） 近日股價走勢轉弱，就算港股今日反彈，友邦亦未見起色。就短綫操作而言，友邦股價轉弱宜先沽為妙？耀才證券研究部總監植耀輝這樣分析，立即收看／收聽。

今日 16:00
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友邦1299股價走弱　短綫宜先沽？

散戶愛股之一友邦 （01299） 近日股價走勢轉弱，就算港股今日反彈，友邦亦未見起色。就短綫操作而言，友邦股價轉弱宜先沽為妙？耀才證券研究部總監植耀輝這樣分析，立即收看／收聽。