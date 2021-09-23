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比亞迪電子285股價跌4%創新低　走勢轉弱原因何在

熱炒股之一比亞迪電子 （00285） 股價走勢一浪低於一浪，今日再跌逾4%，低見29.2元。到底比亞迪電子走弱原因何在？前景又如何？耀才證券研究部總監植耀輝這樣分析，立即收看／收聽。

今日 16:15
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比亞迪電子285股價跌4%創新低　走勢轉弱原因何在

熱炒股之一比亞迪電子 （00285） 股價走勢一浪低於一浪，今日再跌逾4%，低見29.2元。到底比亞迪電子走弱原因何在？前景又如何？耀才證券研究部總監植耀輝這樣分析，立即收看／收聽。