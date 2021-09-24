法籍演員黃祥興2005年因參加香港先生入行，一直在法國居住超過20年的他，住慣大屋，生活自由。17年前決定到香港發展的他，回流時撞着本港樓市低迷時期，當時他發現香港樓價不太貴，碰巧他又要找地方居住，於是便誤打誤撞購入了一個單位。初來甫到的黃祥興，對於本港樓市未有太多想法，但就因當時以300多萬購入的單位，在2年後轉手兼成功獲利20%，讓他在未來開啟投資樓市之路。
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法籍演員黃祥興2005年因參加香港先生入行，一直在法國居住超過20年的他，住慣大屋，生活自由。17年前決定到香港發展的他，回流時撞着本港樓市低迷時期，當時他發現香港樓價不太貴，碰巧他又要找地方居住，於是便誤打誤撞購入了一個單位。初來甫到的黃祥興，對於本港樓市未有太多想法，但就因當時以300多萬購入的單位，在2年後轉手兼成功獲利20%，讓他在未來開啟投資樓市之路。
今日 20:30
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【理財Star Talk】低價置業轉手賺2成開啟投資樓市之路 黃祥興：後悔升得不夠就放
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