【TOPick親子】麥雅緻重新振作榮升3孩媽媽　夫妻從不內鬨︰家庭首要有愛

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「人生總有難過的事，要學習如何控制情緒，令事情不會太差。」張頴康及麥雅緻（Angie）剖腹誕下第三胎「小蛋黃」，母子平安，張頴康承諾會負責所有粗重事。縱然一家人早前經歷了至親離世，但生活還是要好好的過，珍惜一家人的相處時光，並迎接小生命的來臨。

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