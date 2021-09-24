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恒大（03333）破產並非無可能？

中國恒大 （03333） 股價彈完又跌過！中國恒大股價今早再跌超過7%，低見2.47元。恒大的命運如何？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）這樣分析，立即點擊收看／收聽。

今日 13:15
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恒大（03333）破產並非無可能？

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