蘋果（Apple）全新iPhone 13系列在秋季發布會上登場，並在今（24日）起開始正式發售。不過相信有部分果粉，依然在觀望iPhone 13系列是否值得入手，仍在考慮應否轉iPhone 13的你，不如就讓本報記者在新機正式開賣前，實測一下iPhone 13以及iPhone 13 Pro Max，讓大家作個參考！
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蘋果（Apple）全新iPhone 13系列在秋季發布會上登場，並在今（24日）起開始正式發售。不過相信有部分果粉，依然在觀望iPhone 13系列是否值得入手，仍在考慮應否轉iPhone 13的你，不如就讓本報記者在新機正式開賣前，實測一下iPhone 13以及iPhone 13 Pro Max，讓大家作個參考！
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【ETech 快訊】超強電影感？ 搶先實試蘋果iPhone 13系列
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