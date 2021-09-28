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【活得健康啲】遺體防腐師棄中大高薪厚職　伍桂麟創殯儀社企助基層善終

生有時，死也有時。遺體防腐師伍桂麟（Pasu）自入行做殯儀館學徒，經歷11年在中大醫學院擔任解剖室經理，到今日成立殯儀社企「一切從簡」，每天生活仍然離不開死亡。

即看：https://topick.hket.com/article/2996577/?r=mcsdfb

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【活得健康啲】遺體防腐師棄中大高薪厚職　伍桂麟創殯儀社企助基層善終

生有時，死也有時。遺體防腐師伍桂麟（Pasu）自入行做殯儀館學徒，經歷11年在中大醫學院擔任解剖室經理，到今日成立殯儀社企「一切從簡」，每天生活仍然離不開死亡。

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