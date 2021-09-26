在奧運勇奪兩面銀牌的港隊泳將何詩蓓，早前再於2021國際游泳聯賽（ISL）橫掃多項錦標，令原本已受歡迎的兒童游泳班再掀熱潮。推展兒童游泳課程多年的史丹福游泳學校（下稱史丹福），除引入嬰幼兒的多元課程，助學員鍛練強健體魄，並培養具潛質的未來游泳精英外，近年更在當中加入拯溺元素，令小朋友建立求生技能，配合在疫情下增強防疫措施，更讓家長倍感安心。
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在奧運勇奪兩面銀牌的港隊泳將何詩蓓，早前再於2021國際游泳聯賽（ISL）橫掃多項錦標，令原本已受歡迎的兒童游泳班再掀熱潮。推展兒童游泳課程多年的史丹福游泳學校（下稱史丹福），除引入嬰幼兒的多元課程，助學員鍛練強健體魄，並培養具潛質的未來游泳精英外，近年更在當中加入拯溺元素，令小朋友建立求生技能，配合在疫情下增強防疫措施，更讓家長倍感安心。
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今日 10:00
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在奧運勇奪兩面銀牌的港隊泳將何詩蓓，早前再於2021國際游泳聯賽（ISL）橫掃多項錦標，令原本已受歡迎的兒童游泳班再掀熱潮。推展兒童游泳課程多年的史丹福游泳學校（下稱史丹福），除引入嬰幼兒的多元課程，助學員鍛練強健體魄，並培養具潛質的未來游泳精英外，近年更在當中加入拯溺元素，令小朋友建立求生技能，配合在疫情下增強防疫措施，更讓家長倍感安心。
【湊得輕鬆啲】史丹福為兒童游泳課程注入拯溺元素 助學員掌握求生技能以提升水上安全
在奧運勇奪兩面銀牌的港隊泳將何詩蓓，早前再於2021國際游泳聯賽（ISL）橫掃多項錦標，令原本已受歡迎的兒童游泳班再掀熱潮。推展兒童游泳課程多年的史丹福游泳學校（下稱史丹福），除引入嬰幼兒的多元課程，助學員鍛練強健體魄，並培養具潛質的未來游泳精英外，近年更在當中加入拯溺元素，令小朋友建立求生技能，配合在疫情下增強防疫措施，更讓家長倍感安心。
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