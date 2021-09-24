反映二手樓價的中原城市領先指數CCL最新報190.55點，為歷史次高，按周升0.75%，升幅為8周以來最大。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，本周CCL四大整體指數齊升，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報193.33點，為歷史次高，按周升0.49%，升幅為7周以來最大。CCL(中小型單位)報190.82點，為歷史次高，按周升0.59%，升幅為7周以來最大。CCL(大型單位)報189.12點，按周升1.60%，升幅為6周以來最大。
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反映二手樓價的中原城市領先指數CCL最新報190.55點，為歷史次高，按周升0.75%，升幅為8周以來最大。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，本周CCL四大整體指數齊升，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報193.33點，為歷史次高，按周升0.49%，升幅為7周以來最大。CCL(中小型單位)報190.82點，為歷史次高，按周升0.59%，升幅為7周以來最大。CCL(大型單位)報189.12點，按周升1.60%，升幅為6周以來最大。
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【每周樓價速遞】CCL按周升0.75% 重上190點水平為歷史次高
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