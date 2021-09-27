【ET開市直擊】港股唞一唞 美股短綫玩幾手？

ET開市直擊

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00：00 - 港股焦點速覽 留意恒大危機最新發展

00：54 - 美股外圍市況速報 Tesla、fb 造好

02：02 - 亞太區股市早段市況速報

02：29 - 美股後市分析 S&P500指數 50天線是關鍵

07：25 - 中國禁止交易加密貨幣 前景如何？

09：55 - 港股上日市況速報＋北水盤路

11：01 - 港股走勢分析 支持力度如何？

13：09 - 資源股中海油 （00883） 「回A」消息怎解讀

16：49 - 恒大危機未解決 前景怎判斷

19：54 - 恒大汽車終止A股上市計劃

21：50 - 華為孟晚舟回國 利好華為概念股？談中國軟件 （00354）

23：31 - 港股開市前市況速報

24：40 - ET個股推介：長江基建 （01038）

26：25 - 觀眾問股：建行 （00939） 值得吸納嗎？

27：30 - 觀眾問股：友邦 （01299） 值得吸納嗎？

28：28 - 觀眾問股：長實 （01113） 應減倉嗎？

30：30 - 觀眾問股：領展 （00823） 應減倉嗎？

31：40 - 觀眾問股：FI二南方納指 （07568） 值得吸納？

33：28 - 港股早段市況速報

36：24 - 觀眾問股：買收息股策略－談香港電訊 （06823）

39：03 -觀眾問股：中國電力 （02380） 可續持有嗎？

40：54 -觀眾問股：海爾智家 （06690） 可以長線持有嗎？

42：41 - 觀眾問股：手持吉利 （00175） 蝕錢中怎辦

44：51 - 觀眾問股：華潤水泥 （01313） 蝕錢中怎辦

46：43 - 觀眾問股：東岳 （00189） 蝕錢中怎辦

49：18 - 觀眾問股：理文化工 （00746） 前景分析

52：34 - 觀眾問股：李寧 （02331） 有貨應走定守？

55：52 - 觀眾問股：特步 （01368） 可以加注嗎？

58：28 - 觀眾問股：置富產業 （00778） 前景點睇？

01：00：33 - 觀眾問股：中芯國際 （00981） 可以留意嗎？

01：01：45 - 觀眾問股：洛陽鉬業 （03993） 可以留意嗎？

01：03：17 -港股早段市況速報

01：04：26 -財經日誌担提你

01：05：17 -港股早段跌轉升 走勢怎麼看