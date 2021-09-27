將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
TOPick【#培育體壇Band1子女】免費分享會(第三集)：與香港空手道代表隊成員胡樂敏Live Chat

空手道於東京奧運歷史性取得一面銅牌，引來不少家長查詢空手道班，卻分不清空手道與跆拳道的分別，兩者都有考級考帶，亦一樣有道袍。今次運動分享會請來現役空手道運動員兼教練胡樂敏，逐一解構空手道的類型、特性和學習條件！

專題影片
今日 13:25
詳情
×

TOPick【#培育體壇Band1子女】免費分享會(第三集)：與香港空手道代表隊成員胡樂敏Live Chat

空手道於東京奧運歷史性取得一面銅牌，引來不少家長查詢空手道班，卻分不清空手道與跆拳道的分別，兩者都有考級考帶，亦一樣有道袍。今次運動分享會請來現役空手道運動員兼教練胡樂敏，逐一解構空手道的類型、特性和學習條件！

播放中
24:14
TOPick【#培育體壇Band1子女】免費分享會(第三集)：與香港空手道代表隊成員胡樂敏Live Chat
專題影片
今日 13:25
TOPick【#培育體壇Band1子女】免費分享會(第三集)：與香港空手道代表隊成員胡樂敏Live Chat
5:00
【TOPick親子】麥雅緻重新振作榮升3孩媽媽　夫妻從不內鬨︰家庭首要有愛
專題影片
13:39 2021/09/24
【TOPick親子】麥雅緻重新振作榮升3孩媽媽　夫妻從不內鬨︰家庭首要有愛
4:40
【Hello！校長】童年住板間房捱窮立志投身教育　救恩校長關懷弱勢身教3孩同理心
專題影片
10:00 2021/09/23
【Hello！校長】童年住板間房捱窮立志投身教育　救恩校長關懷弱勢身教3孩同理心
4:37
【泳壇新血】黃永樹「小飛魚」游入名校　勤練水不言苦盼入港隊追奧運夢
專題影片
17:07 2021/09/21
【泳壇新血】黃永樹「小飛魚」游入名校　勤練水不言苦盼入港隊追奧運夢
18:15
TOPick【#培育體壇Band1子女】免費分享會(第二集)：與江旻憓師弟 前香港青年重劍隊代表 潘啟源Live Chat
專題影片
13:25 2021/09/20
TOPick【#培育體壇Band1子女】免費分享會(第二集)：與江旻憓師弟 前香港青年重劍隊代表 潘啟源Live Chat
5:29
【Hello！校長】「英華仔」告別27年教學生涯離任　英華校長鄭鈞傑寄語學生︰做有價值的人
專題影片
10:00 2021/09/17
【Hello！校長】「英華仔」告別27年教學生涯離任　英華校長鄭鈞傑寄語學生︰做有價值的人
3:55
【TOPick親子】離婚後陷毒海10年未盡母責　38歲媽媽入正生獲兒子原諒主動尋訪
專題影片
10:00 2021/09/16
【TOPick親子】離婚後陷毒海10年未盡母責　38歲媽媽入正生獲兒子原諒主動尋訪
3:45
【恭喜哂】信置千萬豪宅得主　35歲廚師租樓變業主：開門一刻真是很興奮
專題影片
18:03 2021/09/15
【恭喜哂】信置千萬豪宅得主　35歲廚師租樓變業主：開門一刻真是很興奮
25:17
TOPick【#培育體壇Band1子女】免費分享會(第一集)：與何詩蓓啟蒙教練崔瑋俊Live Chat
專題影片
13:20 2021/09/13
TOPick【#培育體壇Band1子女】免費分享會(第一集)：與何詩蓓啟蒙教練崔瑋俊Live Chat
2:32
【打卡新景點】MiFFY Cafe 萌爆造型8.28 K11登場 必食芝士海鮮雜錦火鍋
專題影片
18:25 2021/09/10
【打卡新景點】MiFFY Cafe 萌爆造型8.28 K11登場 必食芝士海鮮雜錦火鍋
3:09
【TOPick親子】在學校做校董在家當「校長」　德萃創辦人徐飛生足7個樂做多仔公
專題影片
10:00 2021/09/10
【TOPick親子】在學校做校董在家當「校長」　德萃創辦人徐飛生足7個樂做多仔公
5:21
【TOPick親子】43歲心心入行做KOL闖出第二人生　單親媽身教混血愛兒︰要欣賞自己
專題影片
22:00 2021/09/04
【TOPick親子】43歲心心入行做KOL闖出第二人生　單親媽身教混血愛兒︰要欣賞自己
3:42
【炒股變送菜】長沙灣菜欄第三代傳人 棄百萬年薪為孝道繼承賣菜祖業
專題影片
14:28 2021/09/03
【炒股變送菜】長沙灣菜欄第三代傳人 棄百萬年薪為孝道繼承賣菜祖業
1:12
【期間限定】迪士尼推魔雪奇緣愛莎女王皇室盛宴　 每位$398經典點心+送主題精品
專題影片
15:50 2021/09/01
【期間限定】迪士尼推魔雪奇緣愛莎女王皇室盛宴　 每位$398經典點心+送主題精品
2:40
【2021中秋節】多款可愛+高貴+奢華月餅　WOL限量版木裝禮盒包威士忌夠環保【附早鳥優惠】
專題影片
12:15 2021/08/31
【2021中秋節】多款可愛+高貴+奢華月餅　WOL限量版木裝禮盒包威士忌夠環保【附早鳥優惠】
2:59
【明星育兒】不想兒子步後塵說港式普通話　黎諾懿著重語言能力多於分數
專題影片
18:55 2021/08/30
【明星育兒】不想兒子步後塵說港式普通話　黎諾懿著重語言能力多於分數
8:25
【水著考有Feel】MIRROR五子罕有騷長腿　阿Dee笑姜濤「臘腸」背後有原因
專題影片
16:56 2021/08/27
【水著考有Feel】MIRROR五子罕有騷長腿　阿Dee笑姜濤「臘腸」背後有原因
10:07
【力圖打排球】MIRROR挑戰謝影雪鄧俊文　保錡是非纏身獲ERROR兄弟力撐
專題影片
17:58 2021/08/22
【力圖打排球】MIRROR挑戰謝影雪鄧俊文　保錡是非纏身獲ERROR兄弟力撐
2:15
【東奧滑板】廿四味Brian踩足30多年板　夥拍K11 MUSEA開全港最大室內滑板場
專題影片
00:00 2021/08/20
【東奧滑板】廿四味Brian踩足30多年板　夥拍K11 MUSEA開全港最大室內滑板場
3:32
【開學系列】揹錯書包穿錯鞋影響孩子健康　揀書包運動鞋+正確執書包卸力貼士
專題影片
11:24 2021/08/19
【開學系列】揹錯書包穿錯鞋影響孩子健康　揀書包運動鞋+正確執書包卸力貼士