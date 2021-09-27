TOPick【#培育體壇Band1子女】免費分享會(第三集)：與香港空手道代表隊成員胡樂敏Live Chat

空手道於東京奧運歷史性取得一面銅牌，引來不少家長查詢空手道班，卻分不清空手道與跆拳道的分別，兩者都有考級考帶，亦一樣有道袍。今次運動分享會請來現役空手道運動員兼教練胡樂敏，逐一解構空手道的類型、特性和學習條件！
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空手道於東京奧運歷史性取得一面銅牌，引來不少家長查詢空手道班，卻分不清空手道與跆拳道的分別，兩者都有考級考帶，亦一樣有道袍。今次運動分享會請來現役空手道運動員兼教練胡樂敏，逐一解構空手道的類型、特性和學習條件！
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