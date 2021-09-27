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中國電力（02380）再破頂　話你知買賣策略

電力股當炒，中國電力 （02380） 今日再破頂上衝，高見4.4元。中國電力買賣策略如何？富昌證券聯席董事譚朗蔚為你分析，立即點擊收看／收聽。

今日 15:30
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中國電力（02380）再破頂　話你知買賣策略

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