【Staycation】The Mira Hong Kong推澳洲主題房 連Yamm 2人自助海鮮餐$1,800起

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各酒店推出Staycation而極受歡迎，大家無法出門旅遊，The Mira Hong Kong與澳洲旅遊局、澳洲商務投資署與美麗華旅遊聯手，於9月17日至11月14日推出Wanderful Australia探尋非凡「澳」秘之旅，以嶄新生活概念打造主題住宿、水療與餐饕饌嚐，話題性十足。

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