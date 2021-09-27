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【ET財智Talk】聯儲局或提前加息　美股仍有力再上？星展王良享教路第4季資產配置

美國聯儲局暗示明年將會加息，較預期稍為提早。在通脹升溫、聯儲局退市收水，以及債務違約風險下，投資者應如何部署？不少市場人士認為美股存有泡沫，在加息預期之下，投資美股是否仍是好選擇？第4季有哪些投資機遇及主題值得留意？《ET財智TALK》請來星展銀行財資市場部董事總經理王良享，教大家第四季資產配置攻略。

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【ET財智Talk】聯儲局或提前加息　美股仍有力再上？星展王良享教路第4季資產配置

美國聯儲局暗示明年將會加息，較預期稍為提早。在通脹升溫、聯儲局退市收水，以及債務違約風險下，投資者應如何部署？不少市場人士認為美股存有泡沫，在加息預期之下，投資美股是否仍是好選擇？第4季有哪些投資機遇及主題值得留意？《ET財智TALK》請來星展銀行財資市場部董事總經理王良享，教大家第四季資產配置攻略。

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