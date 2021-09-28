【「你」想裝修】細屋搬大屋！ 一家4口連2隻寵物住1400呎連天台村屋 爸爸搵埋表伯幫手裝修 全屋大翻新只需$45萬

「你」想裝修

細屋搬大屋！是次介紹設計單位為實用面積1,400呎連天台的大埔村屋單位，戶主袁氏家庭包括業主夫婦及一對子女連同2隻寵物，在大埔原區以細樓換大屋，二手購入近郊村屋單位。由於男戶主袁爸爸與表伯一同從事裝修行業，故此是次單位他們親自裝修兼大翻新，節省不少手工費用，全屋買材料連太陽能設備只需$45萬！