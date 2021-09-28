香港地狹人稠，加上密集的高樓，阻礙空氣流通，令空氣中的懸浮粒子和微塵難以吹散，即使長期關窗開冷氣，依然每日與塵為伴。用掃把掃會揚起灰塵，用吸塵機吸，其滾軸又容易被頭髮纏着，不想全屋到處惹塵埃，靚太們就需要有它！
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香港地狹人稠，加上密集的高樓，阻礙空氣流通，令空氣中的懸浮粒子和微塵難以吹散，即使長期關窗開冷氣，依然每日與塵為伴。用掃把掃會揚起灰塵，用吸塵機吸，其滾軸又容易被頭髮纏着，不想全屋到處惹塵埃，靚太們就需要有它！
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【靚太安樂窩】一手吸淨每個角落 全家與塵隔絕
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