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太平洋航運（02343）未止跌　已收股息應否沽？

太平洋航運 （02343） 股價上日急插後今早續軟，有投資者留言提問，指自己在3.6元買入，已收股息，可否在現價加注。耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）這樣建議，立即點擊收看／收聽。

今日 13:15
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太平洋航運（02343）未止跌　已收股息應否沽？

太平洋航運 （02343） 股價上日急插後今早續軟，有投資者留言提問，指自己在3.6元買入，已收股息，可否在現價加注。耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）這樣建議，立即點擊收看／收聽。