將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【石Sir午市閒談】今日推介上海電氣｜恒基地產、東岳、中國燃氣、中石油、京東健康最新部署

預設內容

石Sir午市閒談
今日 13:00
詳情
×

【石Sir午市閒談】今日推介上海電氣｜恒基地產、東岳、中國燃氣、中石油、京東健康最新部署

預設內容

播放中
21:54
【石Sir午市閒談】今日推介上海電氣｜恒基地產、東岳、中國燃氣、中石油、京東健康最新部署
石Sir午市閒談
今日 13:00
【石Sir午市閒談】今日推介上海電氣｜恒基地產、東岳、中國燃氣、中石油、京東健康最新部署
15:42
【石Sir午市閒談】今日推介中海油田服務｜光大環境、創科、中海外、贛鋒鋰業、舜宇光學最新部署
石Sir午市閒談
13:00 2021/09/28
【石Sir午市閒談】今日推介中海油田服務｜光大環境、創科、中海外、贛鋒鋰業、舜宇光學最新部署
27:12
【石Sir午市閒談】今日推介中國軟件｜分析吉利、聯通、潤泥、李寧、洛鉬最新部署
石Sir午市閒談
13:00 2021/09/27
【石Sir午市閒談】今日推介中國軟件｜分析吉利、聯通、潤泥、李寧、洛鉬最新部署
15:21
【石Sir午市閒談】今日推介中國電力｜分析昆侖能源、四環醫藥、信義光能、中生製藥、新特能源最新部署（立即觀看）
石Sir午市閒談
13:00 2021/09/24
【石Sir午市閒談】今日推介中國電力｜分析昆侖能源、四環醫藥、信義光能、中生製藥、新特能源最新部署（立即觀看）
22:59
【石Sir午市閒談】今日推介北控水務｜光大控股、五菱汽車、西王特鋼、山東黃金、平保最新部署（立即觀看）
石Sir午市閒談
13:00 2021/09/23
【石Sir午市閒談】今日推介北控水務｜光大控股、五菱汽車、西王特鋼、山東黃金、平保最新部署（立即觀看）
14:05
【石Sir午市閒談】十四五規劃、大市、息口、美元走勢及揀股原則（立即觀看）
石Sir午市閒談
13:00 2021/09/21
【石Sir午市閒談】十四五規劃、大市、息口、美元走勢及揀股原則（立即觀看）
21:22
【石Sir午市閒談】今日推介石藥｜四川成渝高速、江蘇寧滬高速、深圳高速、浙江滬杭甬、越秀交通最新部署（立即觀看）
石Sir午市閒談
13:00 2021/09/20
【石Sir午市閒談】今日推介石藥｜四川成渝高速、江蘇寧滬高速、深圳高速、浙江滬杭甬、越秀交通最新部署（立即觀看）
17:39
【石Sir午市閒談】今日推介蒙牛｜招商局港口、中國軟件、吉利、比亞迪、長汽最新部署（立即觀看）
石Sir午市閒談
13:00 2021/09/17
【石Sir午市閒談】今日推介蒙牛｜招商局港口、中國軟件、吉利、比亞迪、長汽最新部署（立即觀看）
15:24
【石Sir午市閒談】今日推介中石油｜銀娛、中石化、港交所、信義玻璃、京東健康最新部署（立即觀看）
石Sir午市閒談
13:00 2021/09/16
【石Sir午市閒談】今日推介中石油｜銀娛、中石化、港交所、信義玻璃、京東健康最新部署（立即觀看）
18:32
【石Sir午市閒談】今日推介信義光能｜東岳、中國高速傳動、理文化工、恒安、兗煤最新部署（立即觀看）
石Sir午市閒談
13:00 2021/09/15
【石Sir午市閒談】今日推介信義光能｜東岳、中國高速傳動、理文化工、恒安、兗煤最新部署（立即觀看）
20:13
【石Sir午市閒談】今日推介中海油｜瘋狂體育、中廣核電力、VESYNC、中遠海發、藍月亮最新部署（立即觀看）
石Sir午市閒談
13:00 2021/09/14
【石Sir午市閒談】今日推介中海油｜瘋狂體育、中廣核電力、VESYNC、中遠海發、藍月亮最新部署（立即觀看）
25:34
【石Sir午市閒談】今日推介中國有色礦業｜粵港投資、創科、耐世特、中國宏橋、中金最新部署（立即觀看）
石Sir午市閒談
13:00 2021/09/13
【石Sir午市閒談】今日推介中國有色礦業｜粵港投資、創科、耐世特、中國宏橋、中金最新部署（立即觀看）
40:45
【石Sir午市閒談】今日推介中鋁｜滙豐、港交所、騰訊、中電信、紫金最新部署（立即觀看）
石Sir午市閒談
13:00 2021/09/10
【石Sir午市閒談】今日推介中鋁｜滙豐、港交所、騰訊、中電信、紫金最新部署（立即觀看）
24:24
【石Sir午市閒談】今日推介青啤｜上海實業、小米、中國聯塑、中國龍工、長飛光纖最新部署（立即觀看）
石Sir午市閒談
13:00 2021/09/09
【石Sir午市閒談】今日推介青啤｜上海實業、小米、中國聯塑、中國龍工、長飛光纖最新部署（立即觀看）
35:10
【石Sir午市閒談】今日推介銀娛｜東方海外、贛鋒鋰業、聯想控股、波司登、樂享集團最新部署（立即觀看）
石Sir午市閒談
13:20 2021/09/08
【石Sir午市閒談】今日推介銀娛｜東方海外、贛鋒鋰業、聯想控股、波司登、樂享集團最新部署（立即觀看）
22:07
【石Sir午市閒談】今日推介神華｜北京能源國際、海螺、藥明生物、舜宇、京東健康最新部署（立即觀看）
石Sir午市閒談
13:00 2021/09/07
【石Sir午市閒談】今日推介神華｜北京能源國際、海螺、藥明生物、舜宇、京東健康最新部署（立即觀看）
30:07
【石Sir午市閒談】今日推介光大環境（立即觀看）
石Sir午市閒談
13:00 2021/09/06
【石Sir午市閒談】今日推介光大環境（立即觀看）
20:23
【石Sir午市閒談】今日推介四川成渝高速｜粵海、快手、中糧家佳康、中國旭陽、中建材最新部署（立即觀看）
石Sir午市閒談
13:00 2021/09/03
【石Sir午市閒談】今日推介四川成渝高速｜粵海、快手、中糧家佳康、中國旭陽、中建材最新部署（立即觀看）
13:21
【石Sir午市閒談】今日推介海螺水泥｜東亞、東岳、中電信、微盟、福萊特玻璃最新部署（立即觀看）
石Sir午市閒談
13:00 2021/09/02
【石Sir午市閒談】今日推介海螺水泥｜東亞、東岳、中電信、微盟、福萊特玻璃最新部署（立即觀看）
21:48
【石Sir午市閒談】今日推介恒地｜呷哺呷哺、首鋼資源、中交建、招行、京東健康最新部署（立即觀看）
石Sir午市閒談
13:00 2021/09/01
【石Sir午市閒談】今日推介恒地｜呷哺呷哺、首鋼資源、中交建、招行、京東健康最新部署（立即觀看）