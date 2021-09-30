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OEM 廠商須求變設「在地生產」　下一步看好大灣區機遇發展　今晚９時見！

大灣區是近年被視為港商的新發展機遇，從事代工生產的廠商如何把握機遇丶擴大業務和市場？

今日 07:00
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OEM 廠商須求變設「在地生產」　下一步看好大灣區機遇發展　今晚９時見！

大灣區是近年被視為港商的新發展機遇，從事代工生產的廠商如何把握機遇丶擴大業務和市場？