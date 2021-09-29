中國官媒放狠話不能放鬆樓市調控政策，主角恒大出售資產集資還債，傳中央要求國企參與收購恒大資產；民企龍頭也連番出手趁低吸納；分析認為內房行業進入調整期。
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中國官媒放狠話不能放鬆樓市調控政策，主角恒大出售資產集資還債，傳中央要求國企參與收購恒大資產；民企龍頭也連番出手趁低吸納；分析認為內房行業進入調整期。
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【ET財經熱點1分鐘】國企內房被要求接手恒大 民企龍頭趁低吸納
中國官媒放狠話不能放鬆樓市調控政策，主角恒大出售資產集資還債，傳中央要求國企參與收購恒大資產；民企龍頭也連番出手趁低吸納；分析認為內房行業進入調整期。
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