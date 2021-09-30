要培育孩子成材，家庭教育與學校教育絕對相輔相成，缺一不可。小一學生葉蕙蕎兼顧學業與興趣，小小年紀已在繪畫及各領域獲逾百個獎項，才藝備受肯定。蕙蕎升小有機會入讀名校，父母卻精挑細選了一所最適合女兒的小學，也是地區的隱世好學校。
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要培育孩子成材，家庭教育與學校教育絕對相輔相成，缺一不可。小一學生葉蕙蕎兼顧學業與興趣，小小年紀已在繪畫及各領域獲逾百個獎項，才藝備受肯定。蕙蕎升小有機會入讀名校，父母卻精挑細選了一所最適合女兒的小學，也是地區的隱世好學校。
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今日 11:50
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要培育孩子成材，家庭教育與學校教育絕對相輔相成，缺一不可。小一學生葉蕙蕎兼顧學業與興趣，小小年紀已在繪畫及各領域獲逾百個獎項，才藝備受肯定。蕙蕎升小有機會入讀名校，父母卻精挑細選了一所最適合女兒的小學，也是地區的隱世好學校。
【尖子透視】奪過百獎項膺「全球好學生」冠軍 小一繪畫才女棄名校讀隱世好學校
要培育孩子成材，家庭教育與學校教育絕對相輔相成，缺一不可。小一學生葉蕙蕎兼顧學業與興趣，小小年紀已在繪畫及各領域獲逾百個獎項，才藝備受肯定。蕙蕎升小有機會入讀名校，父母卻精挑細選了一所最適合女兒的小學，也是地區的隱世好學校。
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