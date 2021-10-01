「十一黃金周」又到了，但鑒於疫情問題已是第二年沒有自由行的黃金周。不過今年勝在有第二期消費券在同期發放，香港成年人的錢包會多2000或3000元，能幫補多少？
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「十一黃金周」又到了，但鑒於疫情問題已是第二年沒有自由行的黃金周。不過今年勝在有第二期消費券在同期發放，香港成年人的錢包會多2000或3000元，能幫補多少？
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「十一黃金周」又到了，但鑒於疫情問題已是第二年沒有自由行的黃金周。不過今年勝在有第二期消費券在同期發放，香港成年人的錢包會多2000或3000元，能幫補多少？
【ET財經熱點1分鐘】黃金周無自由行 靠次期消費券幫補？
「十一黃金周」又到了，但鑒於疫情問題已是第二年沒有自由行的黃金周。不過今年勝在有第二期消費券在同期發放，香港成年人的錢包會多2000或3000元，能幫補多少？
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