將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【地區‧人‧情】納米樓家居室內設計 令業界帶來不少挑戰 香港室內設計協會︰「打卡位」成室內設計潮流大趨勢

香港室內協會成立30年，一直秉持創會宗旨，致力將室內設計的專業發揚光大！香港室內設計協會會長潘鴻彬表示，近年室內設計很多時與攝影掛鉤，「打卡位」成室內設計潮流的大趨勢，這趨勢影響室內設計很深遠。於剛過去的8月，由香港室內設計協會主辦本港室內設計界首個兼最大規模的「香港室內設計周 2021」，連同香港特別行政區政府「創意香港」(「創意香港」）作為主要贊助機構，於香港會議展覽中心舉行一連串的推廣活動已圓滿結束，活動包括博覽、論壇、工作坊、公眾投票、參觀工作室等，以宣揚香港室內設計業的歷史、發展及國際上地位。

地區‧人‧情
今日 12:00
詳情
×

【地區‧人‧情】納米樓家居室內設計 令業界帶來不少挑戰 香港室內設計協會︰「打卡位」成室內設計潮流大趨勢

香港室內協會成立30年，一直秉持創會宗旨，致力將室內設計的專業發揚光大！香港室內設計協會會長潘鴻彬表示，近年室內設計很多時與攝影掛鉤，「打卡位」成室內設計潮流的大趨勢，這趨勢影響室內設計很深遠。於剛過去的8月，由香港室內設計協會主辦本港室內設計界首個兼最大規模的「香港室內設計周 2021」，連同香港特別行政區政府「創意香港」(「創意香港」）作為主要贊助機構，於香港會議展覽中心舉行一連串的推廣活動已圓滿結束，活動包括博覽、論壇、工作坊、公眾投票、參觀工作室等，以宣揚香港室內設計業的歷史、發展及國際上地位。

播放中
4:49
【地區‧人‧情】納米樓家居室內設計 令業界帶來不少挑戰 香港室內設計協會︰「打卡位」成室內設計潮流大趨勢
地區‧人‧情
今日 12:00
【地區‧人‧情】納米樓家居室內設計 令業界帶來不少挑戰 香港室內設計協會︰「打卡位」成室內設計潮流大趨勢
3:54
【地區‧人‧情】香港房屋經理學會游錦輝：法團運作應增透明度 專業人士加入法團助監察
地區‧人‧情
12:00 2021/09/24
【地區‧人‧情】香港房屋經理學會游錦輝：法團運作應增透明度 專業人士加入法團助監察
4:08
【地區‧人‧情】咩住宅適合安裝日式「整體衛浴」？ 專家教你點揀「二分離」、「三分離」 仲有安裝需知
地區‧人‧情
12:00 2021/09/17
【地區‧人‧情】咩住宅適合安裝日式「整體衛浴」？ 專家教你點揀「二分離」、「三分離」 仲有安裝需知
4:13
【地區‧人‧情】本地天然護理品牌本木序 首創中藥研製調經油
地區‧人‧情
12:00 2021/09/10
【地區‧人‧情】本地天然護理品牌本木序 首創中藥研製調經油
4:40
【地區‧人‧情】田家姐Crystal宣佈與男友同居要大裝修 張紋嘉︰梳化喺財位 愈坐愈旺！
地區‧人‧情
12:00 2021/09/03
【地區‧人‧情】田家姐Crystal宣佈與男友同居要大裝修 張紋嘉︰梳化喺財位 愈坐愈旺！
3:15
【地區‧人‧情】自強協會成立無障家居改善計劃 助輪椅人士享自主+安全家居
地區‧人‧情
12:00 2021/08/27
【地區‧人‧情】自強協會成立無障家居改善計劃 助輪椅人士享自主+安全家居
5:06
【地區‧人‧情】疫情下加強家品精品 IP授權 迪士尼︰ 推廣軟裝佈置 輕鬆為家居帶來新鮮感
地區‧人‧情
12:00 2021/08/20
【地區‧人‧情】疫情下加強家品精品 IP授權 迪士尼︰ 推廣軟裝佈置 輕鬆為家居帶來新鮮感
4:04
【地區‧人‧情】智家居推套餐模式 入手智能家居更容易
地區‧人‧情
12:00 2021/08/10
【地區‧人‧情】智家居推套餐模式 入手智能家居更容易
3:50
【地區‧人‧情】乜嘢喺微觀營養學？ 專家教你從細胞層面剖析健康解碼
地區‧人‧情
12:00 2021/08/03
【地區‧人‧情】乜嘢喺微觀營養學？ 專家教你從細胞層面剖析健康解碼
5:06
【地區‧人‧情】科技公司創辦人憑兩部個人電腦編程動畫起家 發明2項專利+任海洋公園新館「探索號R」創科顧問
地區‧人‧情
12:00 2021/07/27
【地區‧人‧情】科技公司創辦人憑兩部個人電腦編程動畫起家 發明2項專利+任海洋公園新館「探索號R」創科顧問
5:16
【地區‧人‧情】Bob嫂踩入玄學界 精通中西玄學 獨創永生花風水擺設+「脈輪皂」幫你踢走衰運
地區‧人‧情
12:00 2021/07/20
【地區‧人‧情】Bob嫂踩入玄學界 精通中西玄學 獨創永生花風水擺設+「脈輪皂」幫你踢走衰運
3:24
【地區‧人‧情】Hungry Dino 為食龍 疫市下外賣轉為堂食 獨創性價比高腐皮壽司
地區‧人‧情
12:00 2021/07/13
【地區‧人‧情】Hungry Dino 為食龍 疫市下外賣轉為堂食 獨創性價比高腐皮壽司
4:46
【地區‧人‧情】DJ李志剛轉營搞網購直播教美容 斥資7位數發展網購平台「In之購」
地區‧人‧情
12:00 2021/07/06
【地區‧人‧情】DJ李志剛轉營搞網購直播教美容 斥資7位數發展網購平台「In之購」
3:43
【地區‧人‧情】On The Hill Coffee Bar 150萬創業 開業2年多擁3間分店
地區‧人‧情
12:00 2021/06/29
【地區‧人‧情】On The Hill Coffee Bar 150萬創業 開業2年多擁3間分店
4:10
【地區‧人‧情】睇中港島客潛力 「韓國街」超市落戶北角匯商場
地區‧人‧情
12:00 2021/06/22
【地區‧人‧情】睇中港島客潛力 「韓國街」超市落戶北角匯商場
5:55
【地區‧人‧情】由體育記者蛻變CEO 許瑩化身快速移民專家助人「移民不移居」
地區‧人‧情
11:30 2021/06/09
【地區‧人‧情】由體育記者蛻變CEO 許瑩化身快速移民專家助人「移民不移居」
5:30
【地區‧人‧情】颱風殺到！供完層樓就唔洗買火險保障？ OneDegree教路：打風前網上投保 3分鐘完成申請！
地區‧人‧情
12:00 2021/06/01
【地區‧人‧情】颱風殺到！供完層樓就唔洗買火險保障？ OneDegree教路：打風前網上投保 3分鐘完成申請！
5:00
【地區‧人‧情】Mirror新歌《WARRIOR》MV幕後功臣 嘆港租金貴創意藝術工作困難
地區‧人‧情
12:00 2021/05/25
【地區‧人‧情】Mirror新歌《WARRIOR》MV幕後功臣 嘆港租金貴創意藝術工作困難
3:38
【地區人情】金獅鵝創辦人 獨創西餐低溫慢煮 融入潮州滷水 疫情下日賣30隻滷水鵝
地區‧人‧情
12:00 2021/05/18
【地區人情】金獅鵝創辦人 獨創西餐低溫慢煮 融入潮州滷水 疫情下日賣30隻滷水鵝
3:38
【地區‧人‧情】林一鳴搞Start-up1個月火速被收購 仲搵林作、裕美代言CourseZ網上學習平台
地區‧人‧情
12:00 2021/05/11
【地區‧人‧情】林一鳴搞Start-up1個月火速被收購 仲搵林作、裕美代言CourseZ網上學習平台