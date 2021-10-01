【地區‧人‧情】納米樓家居室內設計 令業界帶來不少挑戰 香港室內設計協會︰「打卡位」成室內設計潮流大趨勢

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香港室內協會成立30年，一直秉持創會宗旨，致力將室內設計的專業發揚光大！香港室內設計協會會長潘鴻彬表示，近年室內設計很多時與攝影掛鉤，「打卡位」成室內設計潮流的大趨勢，這趨勢影響室內設計很深遠。於剛過去的8月，由香港室內設計協會主辦本港室內設計界首個兼最大規模的「香港室內設計周 2021」，連同香港特別行政區政府「創意香港」(「創意香港」）作為主要贊助機構，於香港會議展覽中心舉行一連串的推廣活動已圓滿結束，活動包括博覽、論壇、工作坊、公眾投票、參觀工作室等，以宣揚香港室內設計業的歷史、發展及國際上地位。