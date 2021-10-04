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【地產站Weekly Talk】新界「祖堂地」可釋出幾多土地建屋？實施時有咩困難？

政府銳意發展新界北，從而衍生出多項相關措施或計劃。市場有消息透露，本周公布的《施政報告》將會降低新界的多幅俗稱「阿公地」的「祖堂地」的出售門檻，這究竟會釋出多少土地可供建屋？「祖堂地」定義是什麼？實施時會遇到什麼困難？本集請到元朗十八鄉鄉事委員會前主席梁福元，分享一下他的看法及就政策提出建議。想了解更多，及掌握樓市脈搏，千萬不要錯過逢周一播映的《地產站Weekly Talk》。

地產站Weekly Talk
今日 10:00
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【地產站Weekly Talk】新界「祖堂地」可釋出幾多土地建屋？實施時有咩困難？

政府銳意發展新界北，從而衍生出多項相關措施或計劃。市場有消息透露，本周公布的《施政報告》將會降低新界的多幅俗稱「阿公地」的「祖堂地」的出售門檻，這究竟會釋出多少土地可供建屋？「祖堂地」定義是什麼？實施時會遇到什麼困難？本集請到元朗十八鄉鄉事委員會前主席梁福元，分享一下他的看法及就政策提出建議。想了解更多，及掌握樓市脈搏，千萬不要錯過逢周一播映的《地產站Weekly Talk》。

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