由333呎一房單位搬到同一屋苑的440呎兩房單位，細屋搬大屋的例子實在可喜可賀！設計師Christin Lee再次為客人拆改尚悅新居，愛貓的年青夫婦，「玩具」收藏亦愈來愈多。改動後，細房改為一組透光飾櫃連L形工作枱，同時擴大了主人房，讓主子與貓奴同睡，拉闊「親子」空間。
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由333呎一房單位搬到同一屋苑的440呎兩房單位，細屋搬大屋的例子實在可喜可賀！設計師Christin Lee再次為客人拆改尚悅新居，愛貓的年青夫婦，「玩具」收藏亦愈來愈多。改動後，細房改為一組透光飾櫃連L形工作枱，同時擴大了主人房，讓主子與貓奴同睡，拉闊「親子」空間。
12:00 2021/10/05
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【「你」想裝修】當Minions遇上Marvel！ 愛貓夫婦勁多玩具收藏$45萬拆改尚悅一房走黑白灰潮人風格
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