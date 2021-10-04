港股受內地加強各行業監管政策影響，再有內房債務危機持續發酵，港股第4季走勢會否有好轉？從估值及資金流分析，現時反映了多少負面因素，未來會否仍有隱憂？新經濟股持續走弱，現時有否出現見底跡象？何時才是趁低吸納時機？《ET財智TALK》請來滙豐金融服務亞洲投資策略主管劉紹文，為大家分析港股第4季走勢，教大家選股策略。
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港股受內地加強各行業監管政策影響，再有內房債務危機持續發酵，港股第4季走勢會否有好轉？從估值及資金流分析，現時反映了多少負面因素，未來會否仍有隱憂？新經濟股持續走弱，現時有否出現見底跡象？何時才是趁低吸納時機？《ET財智TALK》請來滙豐金融服務亞洲投資策略主管劉紹文，為大家分析港股第4季走勢，教大家選股策略。
19:55 2021/10/04
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【ET財智Talk】港股第四季有望反彈？滙豐劉紹文教揀新舊經濟股
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