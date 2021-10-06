天水圍嘉湖山莊為本港最大型的藍籌屋苑，由6期組成，提供多達15,880伙。單位間隔分為2房、3房及3房1套，全數均採鑽石廳設計；景觀則以米埔濕地及中央公園一帶最為優質。是次地產站便帶大家走訪一個米埔景單位，位於美湖居1座中層C室，實用面積544平方呎，間隔由3房改為2房，現正以600萬放售。
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天水圍嘉湖山莊為本港最大型的藍籌屋苑，由6期組成，提供多達15,880伙。單位間隔分為2房、3房及3房1套，全數均採鑽石廳設計；景觀則以米埔濕地及中央公園一帶最為優質。是次地產站便帶大家走訪一個米埔景單位，位於美湖居1座中層C室，實用面積544平方呎，間隔由3房改為2房，現正以600萬放售。
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【2分鐘睇樓團】外望開揚米埔景 嘉湖山莊3房改2房中層戶叫價600萬
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