港股何時見底？　劉紹文教你從估值摸底

足本睇：https：//video.hket.com/video/3073831

港股受內地加強各行業監管政策影響，再有內房債務危機持續發酵，港股第4季走勢會否有好轉？從估值及資金流分析，港股現時有否出現見底跡象？何時才是趁低吸納時機？《ET財智TALK》請來滙豐金融服務亞洲投資策略主管劉紹文，為大家分析港股第4季走勢，教大家選股策略。