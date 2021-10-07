白石角新盤逸瓏灣8入伙，日前地產站跟工程監督師鍾智剛（鍾Sir）驗收3A座高層F室，實用面積494平方呎，屬2房間隔。這個單位的露台趟門無用膠邊，反而用毛條，防水功能有什麼不同？
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白石角新盤逸瓏灣8入伙，日前地產站跟工程監督師鍾智剛（鍾Sir）驗收3A座高層F室，實用面積494平方呎，屬2房間隔。這個單位的露台趟門無用膠邊，反而用毛條，防水功能有什麼不同？
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【新盤驗樓】研究增設白石角站 逸瓏灣8剛入伙 露台設計有咩唔同？
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