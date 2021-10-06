將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【靚太廚房】亞博大廚教煮頭抽香煎大紅花蝦　3大秘訣做出惹味家常菜

頭抽煎大蝦是不少中菜館的人氣菜式，只需簡單幾個步驟，在家都也可輕鬆自調醬汁，煮出惹味家常菜。今集《靚太廚房》請來亞洲國際博覽館中菜副行政總廚陳志偉師傅教整頭抽香煎大紅花蝦，更分享入廚及處理蝦肉的小秘訣。

詳情：https：//topick.hket.com/article/3074660？r=cpsdlc

靚太廚房
今日 10:00
詳情
×

【靚太廚房】亞博大廚教煮頭抽香煎大紅花蝦　3大秘訣做出惹味家常菜

頭抽煎大蝦是不少中菜館的人氣菜式，只需簡單幾個步驟，在家都也可輕鬆自調醬汁，煮出惹味家常菜。今集《靚太廚房》請來亞洲國際博覽館中菜副行政總廚陳志偉師傅教整頭抽香煎大紅花蝦，更分享入廚及處理蝦肉的小秘訣。

詳情：https：//topick.hket.com/article/3074660？r=cpsdlc

播放中
3:01
【靚太廚房】亞博大廚教煮頭抽香煎大紅花蝦　3大秘訣做出惹味家常菜
靚太廚房
今日 10:00
【靚太廚房】亞博大廚教煮頭抽香煎大紅花蝦　3大秘訣做出惹味家常菜
6:26
【靚太廚房】4孩媽媽蜘蛛女教整西芹炒蝦仁　鄭麗莎公開減肥修身秘訣
靚太廚房
10:00 2021/09/29
【靚太廚房】4孩媽媽蜘蛛女教整西芹炒蝦仁　鄭麗莎公開減肥修身秘訣
3:06
【靚太廚房】關東遼參彈口南美參爽脆　大廚教揀靚海參及處理方法
靚太廚房
10:00 2021/09/22
【靚太廚房】關東遼參彈口南美參爽脆　大廚教揀靚海參及處理方法
3:52
【靚太廚房】中秋節特輯：半島酒店大廚教揀教食奶黃月餅　公開鬆軟油潤月餅黃金比例+選料貼士
靚太廚房
10:00 2021/09/15
【靚太廚房】中秋節特輯：半島酒店大廚教揀教食奶黃月餅　公開鬆軟油潤月餅黃金比例+選料貼士
2:13
【靚太廚房】邪惡芝士拉絲控必學　簡易炮製肉醬千層麵 【內附食譜】
靚太廚房
10:00 2021/09/08
【靚太廚房】邪惡芝士拉絲控必學　簡易炮製肉醬千層麵 【內附食譜】
2:04
【靚太廚房】前主播蔡雪瑩教整簡易甜品　「零失敗」焗朱古力棉花糖【附食譜】
靚太廚房
10:00 2021/09/01
【靚太廚房】前主播蔡雪瑩教整簡易甜品　「零失敗」焗朱古力棉花糖【附食譜】
2:37
【靚太廚房】不用麵包機也可自製健康薄餅　 在家輕易炮製菠蘿火腿薄餅
靚太廚房
11:00 2021/08/28
【靚太廚房】不用麵包機也可自製健康薄餅　 在家輕易炮製菠蘿火腿薄餅
3:39
【靚太廚房】靚媽蔡雪瑩教簡易版蘋果批　用方包代替酥皮更健康
靚太廚房
11:00 2021/08/21
【靚太廚房】靚媽蔡雪瑩教簡易版蘋果批　用方包代替酥皮更健康
3:21
【靚太廚房】90後少女自創「燒賣連蒸籠蛋糕」　店舖收入Ｖ形反彈
靚太廚房
11:00 2021/08/14
【靚太廚房】90後少女自創「燒賣連蒸籠蛋糕」　店舖收入Ｖ形反彈
2:34
【靚太廚房】無花果KO乾燥及熱氣適合捱夜人士　湯水達人教整滋潤救命水【內附貼士】
靚太廚房
11:00 2021/08/07
【靚太廚房】無花果KO乾燥及熱氣適合捱夜人士　湯水達人教整滋潤救命水【內附貼士】
6:07
【靚太廚房】「海龍王」首次登港入門級粉絲必試　榴槤王子教5招揀靚榴槤秘訣
靚太廚房
11:00 2021/07/31
【靚太廚房】「海龍王」首次登港入門級粉絲必試　榴槤王子教5招揀靚榴槤秘訣
4:29
【靚太廚房】 天然斷奶食療助產後修身消腫 金牌陪月親授補氣養血月子餐
靚太廚房
11:00 2021/07/24
【靚太廚房】 天然斷奶食療助產後修身消腫 金牌陪月親授補氣養血月子餐
3:50
【靚太廚房】金牌陪月教坐月簡易家常菜配搭　補身湯水助產後復原身體兼上奶
靚太廚房
11:00 2021/07/17
【靚太廚房】金牌陪月教坐月簡易家常菜配搭　補身湯水助產後復原身體兼上奶
3:38
【靚太廚房】金牌陪月教長胎不長肉健康孕養餐　杜仲首烏黑豆豬尾骨湯+香橙骨食譜
靚太廚房
11:00 2021/07/10
【靚太廚房】金牌陪月教長胎不長肉健康孕養餐　杜仲首烏黑豆豬尾骨湯+香橙骨食譜
2:06
【靚太廚房】30分鐘零失敗食譜推介　5步驟炮製香滑奶香卡邦尼意大利粉
靚太廚房
11:00 2021/07/03
【靚太廚房】30分鐘零失敗食譜推介　5步驟炮製香滑奶香卡邦尼意大利粉
2:21
【靚太廚房】高性價比之選 睇片贏2021年全新版蒸焗爐
靚太廚房
11:00 2021/06/26
【靚太廚房】高性價比之選 睇片贏2021年全新版蒸焗爐
2:28
【靚太廚房】小朋友零失敗親子甜品食譜推介　5步驟簡易焗製朱古力杯子蛋糕
靚太廚房
11:00 2021/06/19
【靚太廚房】小朋友零失敗親子甜品食譜推介　5步驟簡易焗製朱古力杯子蛋糕
3:36
【靚太廚房】爸媽必學10分鐘親子食譜　「麥包」麥長青速煮零失敗「金菇豚肉卷」
靚太廚房
11:00 2021/06/12
【靚太廚房】爸媽必學10分鐘親子食譜　「麥包」麥長青速煮零失敗「金菇豚肉卷」
6:11
【靚太廚房】梁芷珮一家教煮異國風情美食　女兒至愛「希臘烤雞肉捲餅」
靚太廚房
11:00 2021/06/05
【靚太廚房】梁芷珮一家教煮異國風情美食　女兒至愛「希臘烤雞肉捲餅」
7:38
【靚太廚房】名廚黃亞保教剁肉餅揀半肥瘦豬　3大貼士蒸出肉質嫩滑不粗嚡口肉餅
靚太廚房
11:00 2021/05/29
【靚太廚房】名廚黃亞保教剁肉餅揀半肥瘦豬　3大貼士蒸出肉質嫩滑不粗嚡口肉餅