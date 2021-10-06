【靚太廚房】亞博大廚教煮頭抽香煎大紅花蝦　3大秘訣做出惹味家常菜

靚太廚房

頭抽煎大蝦是不少中菜館的人氣菜式，只需簡單幾個步驟，在家都也可輕鬆自調醬汁，煮出惹味家常菜。今集《靚太廚房》請來亞洲國際博覽館中菜副行政總廚陳志偉師傅教整頭抽香煎大紅花蝦，更分享入廚及處理蝦肉的小秘訣。

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