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【ET開市直擊】施政報告出爐睇地產股 恒指24000守得住？

00：00 - 港股今日焦點速覽　睇實施政報告
00：44 - 美股外圍市況速覽　金融股造好
01：56 - 亞太股市市況速覽　日股早段向好
02：35 - 美國債務上限談判死線將至
04：53 - 美股操作上要調整嗎？
09：19 - 港股上日市況速報
09： 54 - 唐牛分析港股走勢　點睇對沖策略？
13：53 - 內房股再有消息　佳兆業 （01638） 提早除淨有何啟示？
18：21 - 施政報告聚焦土地政策　地產股點睇？
21：35 - 港股開市前市況速報
22：30 - ET個股推介：中國神華 （01088）
23：27 - 北京擱置「反制裁法」　匯豐 （00005） 可重留意？
27：09 - 觀眾問股：聯想 （00992） 炒上現價可跟進嗎？
28：39 - 譚仔國際 （02217） 明上市　今晚暗盤要沽？
31：24 - 港股開市後早段市況速報
32：22 - 油股短綫如何？中石油 （00883） 、中石油 （00857） 上望空間多少？中海油服 （02883） 又如何？
36：35 - 觀眾問股：華潤電力 （00836） 短綫走勢如何？
37：35 - 觀眾問股：中石油 （00883） vs 中石油 （00857） vs中石化 （00386） 哪隻最值搏
38：07 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 短綫走勢如何？
39：36 - 觀眾問股：中廣核電力 （01816） 短綫走勢如何？
41：11 - 觀眾問股：FI二南方納指 （07568） 點睇？
42：02 - 納指走勢如何分析？
42：38 - 觀眾問股：中遠海控 （01919） 現價可入嗎？
44：58 - 觀眾問股：長城汽車 （02333） 短綫走勢點睇？
45：54 - 觀眾問股：創科 （00669） 欲買哪個價位收集？
47：00 - 觀眾問股：恒生 （00011） 及中銀香港 （02388） 見底了嗎？
48：52 - 觀眾問股：新世界發展 （00017） 前景如何？
50：56 - 觀眾問股：華潤置地 （01109） 前景如何？
52：36 - 觀眾問股：江西銅 （00358） 要沽嗎？
53：31 - 觀眾問股：舜宇光學 （02382） 點睇？
54：59 - 觀眾問股：紫金礦業 （02899） 點睇？
55：46 - 觀眾問股：電訊盈科 （00008） 點睇？
56：54 - 觀眾問股：美股Advanced Micro Devices（AMD.US）點睇？
58：12 - 港股早段市況速報　恒指再失二萬四
01：00：10 - 財經日誌提提你

ET開市直擊
今日 08:53
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