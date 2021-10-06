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譚仔國際（02217）明上市　有貨者即沽還是守？

譚仔國際 （02217） 明日（10月7日）上市，譚仔國際暗盤價表現如何？抽中譚仔國際的散戶投資者應該如何操作？獨立股評人唐牛表示這樣建議，立即收看／收聽。

今日 16:45
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