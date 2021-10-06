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【潛力股精選】孫運喜：北京控股（00392）

港股再失二萬四，逆市尋寶可留意北京控股（00392），想知《iMoney》主編孫運喜推介原因及買賣策略，立即點擊收看／收聽。

重溫《ET講股通》足本版：https://video.hket.com/video/3075509/

Time code:

00:00 - 港股今日市況速覽　聚焦美國債息

01:16 - 匯豐（00005）回勇　中石油（00857）重見4元

02:34 - 施政報告無驚喜　對市場影響微

03:36 - 美國債息再回升惹關注

05:00 - 油價升勢勁　帶動石油（00857）股價

07:44 - 紐西蘭加息加深市場憂慮

08:08 - 債息升對高增長、高估值股份構成壓力

09:39 - 觀眾問股：滙豐（00005）前景點睇

13:20 - 觀眾問股：特步國際（01368）前景點睇

18:25 - 觀眾問股：中遠海控（01368）可以買入嗎

20:50 - 觀眾問股：紫金礦業（02899）應該沽嗎？

24:05 - 觀眾問股：中聯重科（01157）走勢如何

26:25 - 觀眾問股：微創醫療（00853）要止蝕嗎？

28:15 - 港股收市速報及後市分析

30:38 - 股票推介：北京控股（00392）

潛力股精選
今日 17:45
詳情
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【潛力股精選】孫運喜：北京控股（00392）

港股再失二萬四，逆市尋寶可留意北京控股（00392），想知《iMoney》主編孫運喜推介原因及買賣策略，立即點擊收看／收聽。

重溫《ET講股通》足本版：https://video.hket.com/video/3075509/

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13:20 - 觀眾問股：特步國際（01368）前景點睇

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24:05 - 觀眾問股：中聯重科（01157）走勢如何

26:25 - 觀眾問股：微創醫療（00853）要止蝕嗎？

28:15 - 港股收市速報及後市分析

30:38 - 股票推介：北京控股（00392）

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