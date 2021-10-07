媽媽為了孩子可以付出一切，車婉婉自為人母後，深深體會到這份母愛。經歷了42歲高齡順產，頂得住生仔十級痛，一向「膽生毛」的車婉婉豪言，誕子後「個膽再生多啲毛」，為了得來不易的兒子Justus（乳名BBQ），她已天不怕地不怕，若然有一天要為兒子犧牲性命，她死也願意。
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媽媽為了孩子可以付出一切，車婉婉自為人母後，深深體會到這份母愛。經歷了42歲高齡順產，頂得住生仔十級痛，一向「膽生毛」的車婉婉豪言，誕子後「個膽再生多啲毛」，為了得來不易的兒子Justus（乳名BBQ），她已天不怕地不怕，若然有一天要為兒子犧牲性命，她死也願意。
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【高齡媽媽】打破相士批命孤獨一生終42歲誕子 車婉婉︰我對兒子的愛是無條件
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