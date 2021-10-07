【ET財經早點1分鐘】歐美兩大好消息力谷 道指即市低位彈562點

ET財經早點1分鐘

歐洲能源危機有望紓緩，俄羅斯總統普京表示，將增加對歐洲天然氣的供應。另外，美國兩黨就債務上限談判出現進展，參議院共和黨領袖麥康奈爾表示，將允許緊急債務上限延長至12月。

道指由跌460點拗腰反彈，收市倒升102點，納指回升0.5%

夜期升140點 阿里美股續反彈

恒指夜期升140點，港股ADR指數更升181點。

阿里巴巴 （09988） 及美團 （03690） ADR高港收市價超過2%。

阿里巴巴創新低後，股價有望連續第二日反彈。根據季度申報資料，股神拍檔芒格上季亦有增持阿里巴巴。

甘比提4元私有化華置 稱「給小股東套現良機」

華人置業大股東「甘比」陳凱韻提議私有化，每股作價4元，較每股資產淨值折讓69%，但就較停牌前股價高近四成。

華置透露，若今年盡沽在中國恒大 （03333） 持股，估計將蝕近105億元。

陳凱韻表示，目前地產及金融市場存在加息等諸多不明朗因素，令集團股價走向難以預測，投資者面對的風險甚高，給予小股東一個沒有流動性風險下套現的良機。

最終私有化是否落實交由小股東自行決定，自己將欣然接受。

譚仔今掛牌 暗盤跌半成

知名食肆譚仔今日掛牌，昨暗盤跌半成，每手約蝕200元。

信誠證券聯席董事張智威預計，首日股價會有沽壓。若股價升1成，可考慮沽出。

若投資者好想買入股份，可考慮在股價跌一成左右買入，博股價重回招股價水平。