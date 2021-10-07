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【ET開市直擊】譚仔上市追、揸、沽 油股亮麗仍可追？

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00：00 - 港股今早焦點速覽　
01：04 - 外圍市況速覽　美股拗腰倒升
02：07 - 道指期貨及亞太股市早段造好
03：04 - 美股反彈　回調壓力減？
08：19 - 如何判斷美股是否完成調整？
09：35 - 現水平應造淡美股嗎？反向納指vs反向道指點揀
11：53 - 哪些美股可趁回調吸納？
17：47 - 港股上日市況速覽
18：36 - 港股反彈　短綫策略部署
20：40 - 油價造好利油股　短綫前景怎樣？
29：24 - 港股開市前市況速報
31：20 - ET個股推介：新地 （00016）
32：23 - 譚仔國際 （02217） 今日上市追揸沽策略
37：57 - 觀眾問股：華置 （00127） 獲提私有化　企業私有化陸續有來？也談長實 （01113）
44：05 - 觀眾問股：林鄭發展新世北　利好哪些股份？談華潤水泥 （01313） 、中國建築 （03311）
48：52 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 前景如何？
49：51 - 觀眾問股：信義光能 （00968） 前景如何？也談南方太陽能 （03134）
54：32 - 觀眾問股：京能清潔能源 （00579） 買賣操作
55：55 - 觀眾問股：大唐新能源 （01798） 買賣操作
56：59 - 觀眾問股：美股蘋果（APPL.US）買賣操作
58：02 - 觀眾問股：美股台積電（TSM.US）買賣操作
01：00：37 - 觀眾問股：美股Sea Limited（SE.US）買賣操作
01：01：45 - 觀眾問股：原油ETF有哪些選擇？FGX原油 （03097） 、F三星原油期 （03175） 、United States 12 Month Oil （USL.US）
01：04：54 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 可以買入嗎？
01：06：07 - 觀眾問股：玖龍紙業 （02689） 前景如何
01：07：23 - 哪些美股可趁回調吸納？
01：11：34 - 港股開市後市況速報
01：11：59 - 財經日誌提提你

ET開市直擊
今日 08:51
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【ET開市直擊】譚仔上市追、揸、沽 油股亮麗仍可追？

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56：59 - 觀眾問股：美股蘋果（APPL.US）買賣操作
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