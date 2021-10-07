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林鄭發展新界北利好哪些股份？李卓穎看好華潤水泥

新一份施政報告昨天出籠，將大力發展新界北區，對哪些股份較為利好？富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎談大灣區概念，較看好華潤水泥 （01313） ，想知原因及買賣策略，立即點擊收看／收聽。

今日 15:55
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林鄭發展新界北利好哪些股份？李卓穎看好華潤水泥

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